DOCE Bolo especial Bolo simples com padrão especial graças ao cacau em pó

25 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

Massa branca

4 claras;

160 g de açúcar;

80 g de leite;

75 g de óleo;

120 g de farinha;

1/2 colher de chá de fermento em pó;

1 colher de chá de essência baunilha.

Massa amarela

4 gemas;

80 g de açúcar;

80 g de leite;

75 g de óleo;

90 g de farinha;

1 colher de chá de fermento em pó;

1 colher de chá de essência de baunilha.

Mais

40 g de cacau em pó;

Forma com furo no centro (diâmetro de 22 cm e altura de 10 cm).

Passo a passo:

1. Separe os ovos e coloque as claras e as gemas em tigelas separadas.

2. Adicione 160 g de açúcar às claras e 80 g de açúcar às gemas. Bata os ingredientes nas duas tigelas com uma batedeira até ficarem firmes.

3. Agora, adicione óleo, essência de baunilha, leite e fermento nas quantidades indicadas para as duas massas. Peneire a farinha nas tigelas e bata novamente com uma batedeira.

4. Preaqueça o forno a 180 °C. Agora, despeje a massa na forma. Comece com cerca de metade da massa amarela. Polvilhe a massa com cacau em pó com a ajuda de uma peneira pequena.

5. Despeje metade da massa branca na forma e polvilhe com cacau. Despeje o restante da massa amarela na forma, polvilhe com cacau e despeje o restante da massa branca por cima. Asse tudo por 40 minutos.

Se você desejar adicionar mais cor ao bolo, use corante alimentar. Um bolo simples, mas que certamente é um prazer para os olhos e paladar.

(Fonte: A Receitaria)