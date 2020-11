DOCES Bolo mousse de chocolate Faça sucesso na cozinha com essa deliciosa receita

16 NOV 2020 - 10h:44 Por Redação

Ingredientes

500 g de chocolate meio amargo picado (55% a 60% cacau)

200 g de manteiga em temperatura ambiente

6 ovos

Manteiga para untar a fôrma

Cacau em pó a gosto para polvilhar

Morangos para servir

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 200 ºC (temperatura média). Unte com manteiga uma fôrma quadrada de 20 cm. Corte dois retângulos de papel manteiga com cerca de 30 cm x 20 cm. Cubra o fundo e laterais da fôrma, dispondo um pedaço de papel manteiga sobre o outro em cruz. Unte novamente com manteiga sobre o papel – assim fica mais fácil de desenformar.

Leve uma panela pequena com um pouco de água ao fogo médio – ela será a base para o banho-maria. Coloque o chocolate numa tigela de vidro refratário (ou inox) e encaixe sobre a panela com água fervente. A tigela não deve encostar no fundo da panela, o vapor é suficiente para derreter o chocolate.

Junte a manteiga em pedaços e deixe derreter, mexendo de vez em quando com uma espátula. Retire do banho-maria e deixe amornar. Numa tigela pequena quebre um ovo de cada vez e transfira para uma tigela de vidro (ou inox) – assim, se um estiver estragado você não perde a receita.

Encaixe a tigela com os ovos sobre a panela do banho-maria e mexa com o batedor de arame até que formem uma espuma, mas sem cozinhar. Os ovos aquecidos aumentam mais de volume quando são batidos.

Transfira os ovos para a tigela da batedeira e comece a bater em velocidade baixa. Vá aumentando gradualmente. Deixe bater em velocidade alta até que tripliquem de volume, formando uma espuma densa, marcada pelo batedor.

Junte dos ovos batidos ao chocolate derretido e mexa bem com a espátula para incorporar. Acrescente o restante, misturando delicadamente, de baixo para cima. Transfira a massa do bolo para a fôrma.

Coloque a fôrma do bolo numa assadeira e preencha o fundo com água fervente. Leve ao forno para assar em banho-maria por cerca de 20 minutos – a superfície do bolo deve estar opaca e firme, mas o interior ainda mole.

Deixar esfriar em temperatura ambiente antes de levar para a geladeira para firmar por pelo menos 2 horas – como esse bolo é muito cremoso, esse tempo na geladeira é essencial para você conseguir cortar e servir. Se preferir, prepare o bolo no dia anterior.

Retire o bolo da geladeira e desenforme ainda gelado: passe uma espátula na lateral, entre o papel manteiga e a fôrma. Usando o papel como suporte, transfira o bolo para um prato.

Para a consistência ideal, o bolo deve ficar em temperatura ambiente ao menos 15 minutos antes de ser servido. (Mas atenção: esse tempo pode variar se estiver mais ou menos calor em sua cozinha.) Polvilhe o bolo com cacau em pó e sirva os pedaços com morangos ou a fruta de sua preferência.