DELICIA Brochete de espaguete em massa de tempurá e carne com queijo Espaguete e carne moída formam uma combinação que nunca decepciona

23 JAN 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

Almôndegas (15 aprox.)

500 g de carne moída;

Sal;

Pimenta;

80 g de farinha de rosca;

1 ovo;

1 colher de chá de salsinha picada;

200 g de queijo cheddar em cubos.

Bolinhas de espaguete

300 g de espaguete (al dente, cozido em água e sal);

1 ovo;

1 gema;

Pimenta;

15 bolinhas de mussarela de búfala.

Massa de tempurá

160 g de farinha de trigo;

30 g de amido;

10 g de fermento em pó;

1/2 colher de chá de sal;

360 ml de água com cubos de gelo.

Mais

Espetinhos;

Páprica.

Passo a passo

1) Comece preparando a massa de tempurá. Peneire a farinha de trigo, o amido e o fermento e adicione sal. Misture tudo. Adicione água (a água deve estar bem fria, se necessário, adicione cubos de gelo). Bata bem a massa com um batedor até que apareçam bolhas. Em seguida, coloque a massa na geladeira por meia hora.

2) Coloque a carne moída em uma tigela e adicione o ovo, farinha de rosca, salsa, sal e pimenta e misture tudo.

3) Use as mãos para a abrir a carne (você fará 15 porções) e coloque um pedaço de queijo no meio de cada uma. Forme bolinhas e coloque-as na geladeira.

4) Agora cozinhe o espaguete em água e sal. Retire a água depois de pronto, adicione um ovo, mais uma gema, um pouco de pimenta e deixe esfriar.

5) Agora é hora de juntar tudo. Adicione uma almôndega e, em seguida, adicione uma bola de mussarela no espeto e enrole o espaguete em volta. Se você amarrar o espaguete com antecedência, eles se prenderão melhor no espeto.

6) Coloque a massa de tempurá em um prato plano e polvilhe metade da páprica. Mergulhe o espeto na massa. Frite os espetos em óleo quente e deixe escorrer sobre uma toalha de papel.

(Fonte:A Receitaria - www.areceitaria.com.br)