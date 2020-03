IMPERDÍVEL Brownie com morangos e brigadeiro branco Se bem preparada, qualquer sobremesa de chocolate é um sucesso à mesa

6 MAR 2020

Ingredientes

Para o brownie

130 g de manteiga;

270 g de chocolate amargo;

50 g de açúcar mascavo;

90 g de açúcar;

60 g de farinha;

40 g de cacau em pó;

3 ovos;

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio;

1/4 de colher de chá de fermento em pó.

Para o brigadeiro branco

400 ml de leite condensado;

30 g de manteiga.

Mais

Recipiente de plástico redondo;

200 g de chocolate ao leite derretido (temperado);

Morangos;

Raspas de chocolate.

Passo a passo

1. Primeiro, cubra completamente a parte interna do recipiente de plástico com chocolate temperado e depois coloque-o na geladeira por cerca de 2 horas.

Obs: é preciso fazer a temperagem do chocolate para que ele fique mais uniforme e sem manchas. Há vídeos na internet de como fazer isso. É bem fácil!

2. Para a massa de brownie, derreta o chocolate com a manteiga e adicione o açúcar mascavo e o açúcar. Deixe a mistura de chocolate esfriar e adicione os ovos. Misture a farinha com o cacau, o fermento e o bicarbonato de sódio e adicione tudo isso à mistura da massa de chocolate. Unte uma assadeira e espalhe a massa por dentro. Coloque a assadeira no forno pré-aquecido a 175 °C por cerca de 20 minutos. Em seguida, deixe a massa do brownie esfriar completamente.

3. Para o brigadeiro, coloque a manteiga e o leite condensado em uma panela e aqueça em fogo baixo, mexendo sempre até obter uma consistência cremosa. Deixe esfriar.

4. Coloque uma colher de chá de brigadeiro no recipiente plástico coberto com chocolate e espalhe-o na parede interna.

5. Corte 2 ou 3 morangos e coloque no brigadeiro. Adicione outra colher de chá de brigadeiro sobre os morangos.

6. Corte dois círculos da massa de brownie com a ajuda de duas tigelas de tamanho diferente, que devem corresponder ao tamanho do recipiente de plástico.

7. Coloque o círculo menor de brownie sobre o brigadeiro do recipiente de plástico.

8. Espalhe uma camada de brigadeiro e uma camada de fatias de morango sobre o círculo de brownie.

9. Coloque o restante do brigadeiro nos morangos e coloque o círculo grande de brownie por cima como toque final.

10. Derreta o chocolate novamente e despeje sobre o círculo de brownie. Coloque essa sobremesa de sonho na geladeira por pelo menos 2 horas. Em seguida, coloque o recipiente de plástico de cabeça para baixo em um prato grande e remova o recipiente. Por fim, decore com raspas de chocolate e morangos.

É melhor usar uma faca quente para cortar a sobremesa, pois assim ela desliza facilmente pelo chocolate e você pode obter fatias perfeitas.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)