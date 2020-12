DELICIAS! Brownie de Nutella Confira a receita

8 DEZ 2020 - 07h:56 Por Redação

Ingredientes

1 e 1/2 pote de Nutella® (525g)

1 xícara (chá) de manteiga derretida

4 ovos

1 xícara (chá) de açúcar

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 e 1/2 xícara (chá) de nozes picadas

Margarina para untar

1 caixa de creme de leite (200g)

Modo de preparo

No liquidificador, bata 1 pote da Nutella®, a manteiga, os ovos e o açúcar até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela e misture a farinha e as nozes com um batedor manual. Despeje em uma fôrma de 30cm x 22cm untada e forrada com papel-manteiga untado, e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos. Deixe amornar, desenforme, espalhe a Nutella® restante misturada com o creme de leite e sirva em pedaços.

Fonte - IG Receitas