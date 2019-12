RÁPIDO Caçarola de batata e carne moída Receita rápida e com apenas um punhado de ingredientes

19 DEZ 2019 - 07h:00 Por Redação

Você vai precisar de

- 800 g de batatas grandes

- 3 tomates

- 2 colheres de sopa de azeite

- 500 g de carne moída

- 1 pitada de sal

- 1 pitada de pimenta

- 250 g de iogurte natural

- 1 colher de sopa de orégano

- 100 g de muçarela

- folhas de orégano

Como fazer

- Primeiro, adicione as batatas lavadas e com casca a uma panela com água e coloque para cozinhar. Depois de cozinhá-los por 15 a 20 minutos, retire as batatas e molhe-as com água fria. Em seguida, descasque as batatas e corte-as em fatias de meio centímetro de espessura. Agora, lave os tomates, remova os talos e corte-os em fatias de tamanho similar às batatas.

- Agora, refogue a carne moída no azeite e tempere com sal e pimenta. Em seguida, tire a frigideira do fogo.

- Hora de colocar os seus ingredientes em uma caçarola untada com azeite. Comece pelas batatas, deixando-as ligeiramente uma por cima da outra. Espalhe uma camada de carne por cima das batatas. Em seguida, espalhe o iogurte natural por cima da carne e polvilhe com orégano. Agora, adicione as fatias de tomate e jogue a muçarela ralada por cima para finalizar.

- Leve a caçarola ao forno a 180 ºC por 15 minutos. Ao retirar do forno, decore o prato com folhas de orégano.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)