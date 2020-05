DELÍCIA Caçarola de flores Flores de batata, almôndegas, queijo e molho de tomate

27 MAI 2020 - 08h:07 Por Redação

Ingredientes

6 batatas grandes;

200 g de presunto (fatias grandes cortadas ao meio);

200 g de queijo mole (ex: prato);

24 bolas de mini mussarela de búfala;

150 g de queijo ralado (ex: gouda);

700 ml de molho de tomate.

Para as almôndegas

400 g de carne moída;

2 alhos picados;

1 colher de chá de ervas aromáticas;

Sal;

Pimenta;

1 fatia de pão de forma;

1 ovo.

Passo a passo

1. Primeiro, prepare as almôndegas. Coloque a carne moída, o alho, as ervas, o pão, o ovo, o sal e a pimenta em uma tigela e misture tudo. Faça 12 bolinhas do tamanho de uma bola de pingue-pongue e frite-as em uma panela. Reserve as almôndegas para mais tarde.

2. Corte as batatas em fatias finas, com cerca de 2-3 mm de espessura. Coloque essas fatias na água com sal e deixe cozinhar até que amoleçam um pouco.

3. Coloque 3 fatias de batata uma sobre a outra.

4. Em seguida, coloque meia fatia de presunto e meia fatia de queijo em cima das batatas.

5. Enrole todos os ingredientes e repita esse processo até obter 12 rolos.

6. Coloque os 12 rolos em uma assadeira e despeje o molho de tomate nos 12 orifícios no centro de cada um.

7. Enterre uma almôndega no molho de tomate em cada um dos rolinhos.

8. Coloque duas bolas de mini mussarela de búfala em cada rolinho.

9. Espalhe o queijo ralado generosamente sobre todo o prato e coloque no forno a 170 °C por 30 minutos.

Sirva 1 ou 2 por prato e adicione uma colher de sopa de molho de tomate. Uma maneira muito criativa de preparar uma bela caçarola.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)