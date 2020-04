IDEIAS Cenouras folhadas recheadas Ideia especial para a Páscoa

7 ABR 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

1 massa folhada (12 cm x 33 cm);

1 ovo;

6 cenouras;

6 ramos de salsinha.

Para o recheio

200 g de cream cheese;

sal;

pimenta.

Como fazer

Corte a massa folhada em 8 tiras de mesmo tamanho. Enrole-as nas cenouras e depois pincele-as com ovo. Coloque as cenouras em uma assadeira forrada com papel manteiga. Leve tudo ao forno a 200 ºC por 10 a 15 minutos com o modo ventilação ligado.

Retire as cenouras da massa folhada. Coloque cream cheese em uma tigela e rale a cenoura dentro. Tempere com pimenta e sal.

Coloque o cream cheese de cenoura dentro da massa. Use um ramo de salsinha para decorar.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)