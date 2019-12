DE BABA Champignons gigantes recheados com queijo Faça as bocas salivarem com estes champignons gigantes recheados com queijo

18 DEZ 2019 - 07h:00 Por Redação

Esses cogumelos são a prova de que receitas fáceis também podem parecer elaboradas - Imagem cedida/A Receitaria Você vai precisar de (para 3 porções) - 3 cogumelos grandes (por ex.: cogumelo portobello)

- 3 colheres de sopa de azeite

- 125 g de espinafre

- 1 dente de alho, picado

- 75 g de muçarela ralada

- 100 g de cheddar ralado

- 100 g de cream cheese

- 2 colheres de farinha de rosca

- 1 ovo Como fazer - Retire o talo e as brânquias do cogumelo. Então, pincele tanto o interior quanto o exterior com azeite.

- Para preparar o recheio, pique o espinafre e misture com os outros ingredientes.

- Com uma colher, recheie os três cogumelos e deixe o topo liso. Leve ao forno a 180 ºC por 12 minutos. (Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)

