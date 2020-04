IDEIAS Coelhinhos de pão Ideia especial para a Páscoa

8 ABR 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

250 g de farinha de trigo;

1 colher de chá de açúcar;

1 ovo;

20 g de manteiga derretida;

80 ml de leite quente;

2 g de fermento em pó.

Outros

3 queijos Babybel para o recheio.

Como fazer

Comece fazendo a massa: misture todos os ingredientes (menos os queijinhos) e então deixe a massa descansar coberta por 1 hora. Divida-a em três pedaços. Coloque um Babybel no meio de cada pedaço e forme bolinhas de massa.

Com uma tesoura, corte as orelhinhas e modele-as com as mãos. Ainda com a tesoura, faça os olhinhos. Coloque os coelhinhos em uma assadeira e leve-os ao forno por 20 minutos a 160 ºC com o modo ventilação ligado.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)