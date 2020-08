CULINÁRIA CASEIRA Como fazer uma broa de fubá fofinha? Uma receita descomplicada com ingredientes que você certamente tem em caSA

20 AGO 2020 - 06h:00 Por Redação

Essa broa com uma manteiga derretendo, hum....quem resiste? Feita em poucos passos, essa receita com certeza vai agradar todos os paladares. Confira o passo a passo:

Ingredientes

300 g de fubá

250 g de trigo

250 g de açúcar

180 g de margarina ou manteiga

2 ovos

100 ml de leite

1 latinha de milho sem a água

1 colher de fermento químico para bolo

50 g de queijo parmesão ralado

Modo de Preparo

No liquidificador bata o leite e o milho até tudo ficar uma mistura uniforme, em seguida reserve;

Numa vasilha separada junte o trigo, o fubá, o açúcar, o queijo ralado e o fermento químico em pó e mistura tudo. Adicione a margarina ou manteiga, os ovos e a mistura do liquidificador;

Mexa tudo com o auxílio de uma colher e em seguida amasse com as mãos até formar uma massa única;

Leve a massa para a geladeira por 1 hora para descansar (a massa fica um pouco mole mesmo, é normal);

Depois de uma hora, faça bolas de massa com as mãos untadas no óleo. Distribua-as numa assadeira untada, deixando espaços entre elas pois a massa irá "abrir";

Com auxílio de uma faca, decore a superfície da massa com "talhos" estilo xadrez;

Finalize polvilhando açúcar cristal, fubá, ou erva doce;

Leve ao forno para assar por 180° por 40 minutos.