PAIXÃO Cookie gigante Quanto maior, melhor

22 ABR 2020 - 05h:00 Por Redação

Você vai precisar de (para uma assadeira de 25 cm)

600 g de farinha de trigo

225 g de manteiga

225 g de açúcar

3 ovos

1 colher de sopa de essência de baunilha

100 g de gotas de chocolate

350 g de Nutella

Como fazer

Misture farinha, manteiga, açúcar, ovos e essência de baunilha até formar uma massa. Agora, adicione as gotas de chocolate, amasse bem.

Vá partindo metade da massa em pequenos pedaços e forrando a base da assadeira. Pressione a massa e deixe os cantos ligeiramente mais altos.

Esquente a Nutella e use-a para rechear a crosta até o topo dos cantos.

Faça como no 2º passo e vá partindo o resto da massa e a colocando no topo do recheio de Nutella. Leve ao forno a 170 ºC por 40 minutos.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)