DOCE Cookies com gotas de chocolate Biscoitinhos assados com gotas de chocolate ao leite

24 MAR 2020 - 05h:00 Por Redação

INGREDIENTES

meia xícara (chá) de manteiga derretida (100 g)

meia xícara (chá) de açúcar mascavo

3 colheres (sopa) de açúcar

1 ovo

meia colher (chá) de essência de baunilha

1 xícara (chá) de farinha de trigo

meia colher (chá) de fermento em pó

100 g de gotas de chocolate ao leite Garoto

MODO DE PREPARO

Em um recipiente, misture bem com uma colher ou fuê misture a manteiga, o açúcar mascavo, açúcar, o ovo e a essência de baunilha até obter uma mistura cremosa e clara. Acrescente a farinha de trigo, o fermento em pó e metade das gotas de chocolate ao leite Garoto. Leve à geladeira por 10 minutos. Modele os cookies com o auxílio de 2 colheres e coloque em uma assadeira, deixando um espaço entre eles. Finalize com as Gotas de Chocolate restantes e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 12 minutos ou até dourar levemente nas laterais.

DICAS

- Substitua as gotas de chocolate ao leite por amargo.

- Se desejar, acrescente 4 colheres (sopa) de castanhas picadas à massa.

- Ao sair do forno, o cookie terá a aparência de mole, mas ficará sequinho e crocante após esfriar.

- Se desejar, substitua o açúcar mascavo pelo açúcar comum.

- Você pode modelar os cookies e congelar em saco plástico próprio para alimentos por até 3 meses.

(Fonte: Nestlé - www.receitasnestle.com.br)