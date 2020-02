DE BABA Coroa de Nutella Perfeita para servir em uma festa

19 FEV 2020 - 05h:00 Por Redação

Você vai precisar de

Para a coroa

300 g de farinha

7 g de fermento seco

140 ml de água morna

1 colher de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de óleo vegetal

1 pitada de sal

200 g de Nutella

Gema

Para enfeitar

Nutella

Folhas de hortelã

Groselha

Mirtilos

Açúcar de confeiteiro

Como fazer

Comece misturando fermento, água e açúcar, então deixe descansar por 10 minutos. Junte a mistura com a farinha, depois adicione óleo e sal. Deixe descansar por mais 1 hora.

Abra a massa em uma superfície untada com farinha e então espalhe Nutella sobre ela. Enrole a massa dos dois lados, de forma que os dois rolos se encontrem no meio. Corte a massa ao meio para que você tenha 2 rolos independentes.

Em uma assadeira com papel manteiga, junte as pontas dos dois rolos para formar um círculo.

Agora, corte as pontas da coroa com uma tesoura. Cada corte deve ter entre 1,5 e 2 cm de comprimento. Na hora de separá-los, vá alternando: uma ponta para dentro, outra para fora.

Pincele a coroa com gema de ovo e leve ao forno pré-aquecido por 25 minutos a 170 ºC.

Enfeitar o prato é opcional, claro, mas ele fica bem mais bonito quando decorado com folhas de hortelã, groselhas e mirtilos, e bem mais gostoso com uma tigelinha de Nutella no centro. Para dar um toque final, você ainda pode polvilhar açúcar de confeiteiro por cima de tudo.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)