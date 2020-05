CENTENAS DE CASOS Brasil ultrapassa 100 mil casos confirmados de Covid-19, com sete mil mortes O país confirmou 4.588 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 101.147 diagnósticos

3 MAI 2020 - 17h:08 Por Beatriz Rodas

O Brasil tem mais de 100 mil casos confirmados da Covid-19, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde deste domingo (3). O país confirmou 4.588 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 101.147 diagnósticos.

De acordo com a pasta, o número de mortes chegou a 7.025, com 275 novas mortes. Com o número, o Brasil já tem mais mortos pela COVID-19 do que a Alemanha. O país europeu registra 6.840 mortos, segundo números da Universidade Johns Hopkins.

A marca de 7 mil mortes é ultrapassada apenas dois dias depois de ultrapassar a de 6 mil, registrada no feriado de 1º de maio. O Brasil é o nono país com o maior número de mortes relacionadas à Covid-19, segundo a comparação com os números da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Outras 1.364 mortes estão sendo investigadas para a possibilidade de relação com Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, 42.991 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 51.131 seguem em acompanhamento.

Atualização de registros

Os números divulgados diariamente pelo Ministério da Saúde refletem os casos registrados nas 24 horas anteriores pelas secretarias estaduais de Saúde, independentemente da data em que tenham ocorrido. Estimativas recentes mostraram que mortes chegam a levar mais de um mês para serem inseridas.

Oscilações nos números também são influenciadas por outros dois fatores: a capacidade de testagem e a própria rotina de trabalho das secretarias. De acordo com a pasta, os números podem ser influenciados pela resolução concentrada de diagnósticos e por feriados e finais de semana, que influenciam a equipe disponível para que as secretarias processem as informações.

