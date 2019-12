ALMOÇO Couve-flor recheada Uma receita perfeita para o almoço

20 DEZ 2019 - 07h:00 Por Redação

Você vai precisar de

- 1 couve-flor

- 1 cebola roxa

- 1 pimentão verde

- 3 fatias de queijo

- 3 fatias de presunto

- 2 colheres de sopa de manteiga

- 2 colheres de sopa de farinha

- 250 ml de leite

- Sal e pimenta

- Noz-moscada

- 100 g de muçarela ralada

Como fazer

- Cozinhe a couve-flor.

- Corte a cebola e o pimentão em tiras compridas. Coloque uma fatia de queijo em cima de uma de presunto e enrole as duas juntas. Corte os rolinhos ao meio.

- Abrindo um pouco os ramos, vá colocando as tiras de cebola e pimentão, assim como os rolinhos de presunto e queijo, na couve-flor.

- Derreta a manteiga em uma panela e mexa constantemente enquanto coloca a farinha. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada e mexa mais um pouco.

- Despeje o molho sobre a couve-flor e termine polvilhando com muçarela. Leve ao forno a 170 ºC por 20 minutos.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)