CALDO Creme de grão-de-bico Receita de lamber os beiços

12 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

INGREDIENTES

1 Peito de frango Sadia descongelado e cortado em cubos

4 xícaras (chá) de água

1 cebola descascada e cortada em quatro partes

2 dentes de alho descascados

1 ramo de tomilho

1 ramo de salsa

1 folha de louro seca

3 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido

1/2 maço de folhas de mostarda picadas

Sal a gosto

Pimenta-do-reino preta moída a gosto

3 colheres (sopa) de cebolinha picada

MODO DE PREPARO

Cozinhe o frango com a água, a cebola, o alho e as ervas.Depois de cozido, coe o frango e reserve a água do cozimento;

No liquidificador, bata o grão-de-bico com 2-3 xícaras de chá da água do cozimento do frango até ficar homogêneo;

Em uma panela, despeje o creme batido, acrescente os cubos de frango, as folhas de mostarda e cozinhe até ficar cremoso. Se desejar um creme mais ralo, adicione água;

Tempere com o sal, a pimenta e a cebolinha. Sirva quente.

(Fonte: Sadia)