SABORES Enrolado de carne de porco A carne precisa ser martelada para preparar esta delícia espanhola

14 FEV 2020 - 05h:00 Por Redação

Você vai precisar de

1 beringela

60 g de azeitonas

1 colher de chá de mostarda

4 peças de filé de porco

sal e pimenta

100 g de linguiça ou salame

2 colheres de sopa de pasta de pimentão

Para o molho

3 cebolas picadas

500 ml de vinho tinto

500 ml de caldo de carne

1 folha de louro

2 ramos de alecrim

Como fazer

1. Comece pelo molho. Doure as cebolas levemente e depois acrescente o vinho tinto e o caldo de carne. Adicione a folha de louro e o alecrim e coloque tudo para ferver.

2. Corte a beringela em fatias e as tempere com sal. Depois de uns 10 minutos, limpe as fatias com um papel toalha e as frite.

3. Pique as azeitonas e as misture à mostarda. Passe essa pasta nos filés de porco - mas antes, martele os filés para amaciá-los e os tempere com sal e pimenta.

Cubra cada filé com duas fatias de beringela e algumas fatias de chouriço ou salame. Em seguida, enrole a carne e prenda o rolo com palitos untados em óleo. Tempere e asse.

4. Ponha o molho em uma caçarola e distribua os enrolados de porco sobre ele. Leve-os ao forno a 180 ºC por 45 minutos.

Em seguida, retire a carne do molho, remova o louro e o alecrim e junte o molho com a pasta de pimentão em uma tigela com um pouco de sal e pimenta.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)