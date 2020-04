SOBREMESA Enrolados crocantes de morango Enrolados e irresistíveis

25 ABR 2020 - 05h:00 Por Redação

Você vai precisar de (para 6 porções)

1 rolo de massa folhada

1 ovo batido

200 g de cream cheese

100 g de creme de leite bate chantili

20 g de açúcar de confeiteiro

1 colher de sopa de essência de baunilha

100 g de morangos frescos cortados em cubos

75 g de amêndoas

Como fazer

Corte a massa folhada ao comprido em 12 tiras iguais.

Para fazer os rolinhos de papel, coloque uma folha de papel A6 dentro do papel manteiga. Enrole os dois papéis e depois dobre para dentro o pedaço do papel manteiga que ficou para fora. Faça isso com as pontas dos dois lados. Enrole cada um dos 6 rolinhos com 2 tiras de massa. Deixe um pouco de papel manteiga para fora do rolo.

Coloque as massas em uma assadeira e pincele-as com ovo. Leve ao forno por 15 minutos a 180 ºC. Depois de assadas, retire os rolos de papel de dentro da massa. Tenha cuidado para não quebrar os rolinhos de massa.

Para o recheio, misture cream cheese, creme de leite bate chantili, açúcar de confeiteiro e essência de baunilha até formar um creme. Por fim, coloque os cubinhos de morango.

Coloque o creme em um saco de confeiteiro e use-o para rechear os rolinhos.

Por fim, passe as pontas do rolinho em amêndoas.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)