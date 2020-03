QUERO MAIS Escondidinho de almôndega É de comer ajoelhado, agradecendo e pedindo mais!

23 MAR 2020 - 07h:32 Por Redação

Ingredientes

Para as almôndegas

450 g de carne moída

80 g de croutons

1/2 colher de chá de orégano

2 colheres de sopa de cebola picada

1 ovo

1 dente de alho bem picado

sal e pimenta

1 mussarela de búfala grande

óleo

Para o escondidinho

500 ml de molho de tomate

3 colheres de sopa de manteiga amolecida

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de salsinha

1 colher de chá de alho picado

6 fatias de baguete

queijo ralado

Como fazer

1. Para as almôndegas, combine a carne moída com os croutons, orégano, cebola, ovo, alho, sal e pimenta em uma tigela grande e misture os ingredientes com a mão.

2. Pegue uma porção da mistura e a abra na palma da sua mão. Coloque um pedaço de mussarela no meio e enrole. Faça 12 almôndegas.

3. Frite as almôndegas em bastante óleo, e quando estiverem douradas, acrescente o molho de tomate. Deixe cozinhar por 5 minutos. Depois, coloque-as em uma caçarola.

4. Em uma tigela separada, adicione o sal, salsinha e alho à manteiga amolecida e misture bem. Passe a manteiga nas fatias da baguete.

5. Coloque as fatias de baguete nas laterais da caçarola, fazendo com que elas fiquem mergulhadas no molho. O lado com manteiga das fatias deve ficar virado para dentro.

6. Para finalizar com chave de ouro, coloque o queijo parmesão por cima das almôndegas e leve a caçarola ao forno a 170 ºC por 20 minutos ou até dourar.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)