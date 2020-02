SIMPLES Espaguete flutuante com almôndegas Com um bom parmesão e ervas frescas, a massa é um verdadeiro mimo ao paladar

27 FEV 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

400 g de espaguete;

400 g de molho de tomate;

80 g de parmesão ralado;

1 bola de mussarela;

2 ovos;

Azeite;

300 g de carne moída;

50 g de farinha de rosca;

1 dente de alho ralado;

1 colher de sopa de salsa;

Sal;

Pimenta.

Passo a passo

1) Primeiro cozinhe o espaguete em água e sal. Misture metade do espaguete com parmesão ralado, mussarela e ovo batido. Adicione também uma concha de molho de tomate. Misture tudo.

2) Coloque o espaguete em uma tigela que possa ir ao forno e, em seguida, forme um buraco nela com uma tigela menor. Coloque a tigela maior com o espaguete (sem a tigela menor) no forno a 160 °C por 20 minutos.

3) Misture a carne moída com o ovo, farinha de rosca, sal, pimenta, alho e ervas. Faça pequenas almôndegas e frite-as no azeite.

4) Adicione o restante do molho de tomate e o espaguete e cozinhe por um tempo.

5) Agora encha o prato com macarrão cozido com macarrão recém saído do fogo. Coloque também algumas almôndegas e polvilhe com queijo parmesão ralado.

6) Prenda dois espetos de madeira em um garfo e espete-os no meio da tigela de espaguete.

7) Coloque mais espaguete pendurado no garfo para que os espetos não fiquem visíveis, dando a impressão de que o espaguete está flutuando. Coloque outra almôndega no garfo e polvilhe com queijo parmesão.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)