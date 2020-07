AVE Espetinho de frango Sempre temos mais de um truque na manga!

23 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

7 peitos de frango pequenos;

Temperos secos (sal, pimenta, páprica, tomilho);

6 pimentões (2 verdes, 2 amarelos e 2 vermelhos);

2 berinjelas grandes;

1 caixa de suco grande (23 x 10 x 7 cm);

4 espetos de madeira (embebidos em água);

Molho barbecue.

Passo a passo

1. Corte o topo da caixa. Lave o restante e seque-o bem.

2. Em seguida, corte o peito de frango, os pimentões e a berinjela em pedaços pequenos e empilhe-os dentro da caixa, como na imagem a seguir. Tempere peito de frango antes de colocá-lo na caixa.

3. Em seguida, espete 4 espetos embebidos em água em todas as camadas. Force um pouco, se necessário.

4. Use os espetos para retirar o conteúdo da caixa e corte o bloco em 4 do mesmo tamanho. Agora você pode grelhá-los facilmente. Pincele os espetos com molho barbecue.

Dica: depois que fizer as camadas na caixa de suco, congele tudo durante a noite a cerca de -7 ° C. Dessa forma, você pode cortar os espetos ainda melhor no dia seguinte.

(Fonte: A Receitaria)