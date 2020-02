COMPANHAMENTO Filé mignon com espaguete de abobrinha Companhamento perfeito para sua carne e peixe

12 FEV 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

Para o filé mignon

450 g de filé mignon;

60 ml de molho de soja;

1 colher de sopa de azeite de oliva;

1 colher de sopa de molho inglês;

Suco de meio limão;

2 colheres de sopa de manteiga;

2 colheres de sopa de alho.

Para o espaguete

2-3 abobrinhas;

1 colher de sopa de manteiga;

60 ml de caldo de legumes;

1/2 colher de chá de chili em flocos;

Suco de meio limão;

1 colher de sopa de salsinha;

1 colher de café de tomilho.

Passo a passo

1. Corte a carne em pedaços. Para a marinada, misture o molho inglês e o azeite com o suco de limão em uma saladeira e mergulhe os pedaços de carne por cerca de 15 minutos.

2. Agora frite a carne em fogo alto. Certifique-se de que não haja carne demais na panela ao mesmo tempo, caso contrário a carne soltará muito líquido e os pedaços serão cozidos em vez de fritos. Quando os pedaços estiverem dourados, adicione a manteiga e o alho.

3. Rale a abobrinha em forma de espaguete usando uma faca espiral. Se você não tiver uma, use uma furadeira com uma broca plana. Espete a abobrinha nela, ligue a furadeira e rale a abobrinha com a ajuda de um descascador.

4. Coloque a manteiga, o caldo de legumes, o chili em flocos e o suco de limão em uma panela e deixe ferver. Adicione o espaguete de abobrinha e espere até que o líquido tenha reduzido um pouco. Misture bem e junte o tomilho e a salsa.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)