HUMM! Folhado de aspargos com presunto e queijo feta Ficou com água na boca?

1 JUL 2020 - 08h:00 Por Redação

Ingredientes

Massa folhada

240 g de farinha;

240 g de cream cheese (ou iogurte grego);

120 g de manteiga congelada, em cubos;

1 pitada de sal.

Mais

2 colheres de sopa de mostarda Dijon;

8 fatias de presunto;

4 fatias de queijo (prato, bola, etc.);

1 queijo feta, cortado ao meio;

75 ml de molho branco com alho e ervas;

150 g de aspargos verdes;

1 clara;

Sal grosso.

Passo a passo

1) Misture e amasse a farinha com o cream cheese, sal e manteiga para fazer a massa. Se a manteiga congelada estiver muito dura de amassar, você pode ralar os pedaços ou cortar com a faca; a manteiga congelada deixará sua massa lisa e uniforme. Dobre cada extremidade da massa até o meio, envolva-a em filme plástico e leve à geladeira por 45 minutos.

2) Abra a massa e corte-a em formato retangular. Em seguida, espalhe a mostarda Dijon no centro, cubra com uma camada de presunto e depois uma camada de fatias de queijo.

3) Faça mais uma camada de presunto e queijo. Depois, coloque o queijo feta e espalhe o molho branco com alho e ervas por cima.

4) Corte cada lado da massa em tiras diagonais, como na foto/vídeo.

5) Corte os aspargos: eles devem ter de 6 a 8 centímetros de comprimento, incluindo a cabeça. Dobre a massa como mostrado no vídeo, colocando uma ponta de aspargo em cada lado do queijo feta, de forma que as pontas fiquem fora da massa.

6) Pincele a massa com a clara de ovo, polvilhe com sal grosso e asse a 200 °C por 15 a 20 minutos.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)