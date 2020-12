DELICIAS! Galinhada gratinada Confira a receita

8 DEZ 2020 - 07h:36 Por Redação

Ingredientes

1 colher (sopa) de óleo

1 dente de alho picado

1/2 cebola em cubos

1 colher (chá) de açafrão da terra

1/2 pimentão verde em cubos

1 xícara (chá) de frango cozido e desfiado

1 lata de milho verde escorrido

1 lata de ervilha escorrida

1 tomate sem pele e sem sementes em cubos

3 xícaras (chá) de arroz branco cozido

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Aqueça uma panela com óleo, em fogo médio, e frite o alho até começar a dourar. Acrescente a cebola, o açafrão da terra, o pimentão e refogue por 3 minutos. Adicione o frango, o milho, a ervilha, o tomate e o arroz. Tempere com sal, pimenta e refogue por 5 minutos. Coloque o cheiro-verde e despeje em um refratário redondo médio. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno alto, preaquecido, por 10 minutos ou até gratinar. Retire do forno e sirva.

Fonte - IG Receitas