DIFERENTE Kebabúrguer Hambúrgueres suculentos no espeto com tomate, queijo e cebola

21 MAR 2020 - 17h:18 Por Redação

Ingredientes

2 kg de carne moída;

2 colheres de sopa de sal;

2 colheres de sopa de pimenta;

2 colheres de sopa de páprica;

2 cebolas grandes;

2 tomates grandes;

13 fatias de queijo cheddar.

Acompanhamentos

Pão de hambúrguer;

Alface (tomate e outros itens de salada);

Batata descongelada ou pré-cozida;

Ketchup (mostarda e outros molhos).

Mais

Espeto de madeira grande e grosso;

Aro de metal;

Assadeira de metal.

Passo a passo

1. Primeiro, corte os tomates e uma das cebolas em rodelas de cerca de 0,5 cm. Corte a outra cebola em duas metades.

2. Tempere a carne moída com sal, pimenta e páprica. Faça cerca de 13 hambúrgueres com a carne (cada um com cerca de 150 g).

3. Coloque um aro de metal em uma assadeira e espete uma das metades da cebola virada para baixo.

4. Agora é a vez das camadas. De forma alternada, coloque um hambúrguer, uma rodela de tomate, uma fatia de queijo cheddar, um hambúrguer, uma fatia de cebola e novamente queijo. Faça isso até que todos os ingredientes acabem. Finalmente, coloque a outra metade da cebola por cima.

5. Despeje as batatas na assadeira e asse seu "kebabúrguer" a 200 °C por 45 minutos.

Sirva com pão de hambúrguer, saladinha e seus molhos preferidos.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)