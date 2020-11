DELICIAS! Kibe de forno Confira a receita

30 NOV 2020 - 09h:19 Por Redação

INGREDIENTES

500 g de carne moída sem gordura

1/2 xícara (chá) de All-Bran Original esfarelado

1/2 cebola picada

1 xícara (chá) de folhas de hortelã

Alho, pimenta-do-reino, azeite e sal a gosto

MODO DE PREPARO

Em um liquidificador, bata a cebola, a hortelã, o sal e o azeite. Reserve.

Com as mãos, misture o tempero do liquidificador com a carne. Em seguida, acrescente o All-Bran Original.

Coloque o conteúdo em um refratário e leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 30 minutos ou até dourar.

(Fonte: Tudo Gostoso)