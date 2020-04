CLÁSSICO Lasanha à bolonhesa Receita clássica de lasanha, com molho branco e bolonhesa

5 ABR 2020

INGREDIENTES

Lasanha

2 colheres (sopa) de sal

1 fio de azeite

meio quilo de massa para lasanha

100 g de queijo parmesão ralado

250 g de queijo mozarela fatiada

Molho Bolonhesa

2 colheres (sopa) de óleo

meio quilo de carne moída

1 cenoura pequena ralada

1 colher (sopa) de salsão picado

1 tablete de Maggi caldo carne

1 lata de purê de tomate (350g)

Molho Branco

2 colheres (sopa) de manteiga

1 e meia colher (sopa) de farinha de trigo

meio litro de leite líquido Ninho Forti+ Integral

meia colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

1 pitada de noz-moscada

1 lata de Nestlé creme de leite

MODO DE PREPARO

Lasanha

Em uma panela, leve ao fogo 5 litros de água com o sal e o azeite. Quando iniciar fervura, cozinhe a massa de lasanha até ficar “al dente”. Escorra e reserve.

Molho Bolonhesa

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a carne moída. Junte a cenoura, o salsão e deixe dourar. Acrescente o Maggi caldo, o purê de tomate, 1 xícara (chá) de água e mexa bem para dissolver o caldo. Deixe cozinhar por cerca de 15 minutos, ou até apurar o molho. Reserve.

Molho Branco

Em uma panela, aqueça a manteiga. Quando derreter, junte a farinha e deixe dourar. Aos poucos junte o leite Ninho, mexendo sempre para não formar grumos; acrescente o sal, a pimenta e a noz-moscada. Quando adquirir consistência cremosa, retire do fogo, acrescente o creme de leite Nestlé, misture bem e reserve.

Montagem

Em uma forma refratária retangular grande (22 x 35 cm) untada com óleo, coloque uma porção de molho bolonhesa; cubra com uma camada de lasanha, cubra com molho branco, polvilhe o queijo parmesão ralado e coloque a mozarela. Repita as camadas até a borda do recipiente. Termine com o molho branco e o queijo parmesão ralado e leve ao forno médio-alto (200°C), por cerca de 20 minutos. Sirva em seguida.

DICA

- Se desejar, intercale camadas com presunto fatiado. Você precisará de aproximadamente 200g.

- Molho Bolonhesa: Em um recipiente refratário, coloque o óleo, a carne moída, a cenoura, o salsão e o caldo Maggi. Leve ao micro-ondas por cerca de 5 minutos em potência alta, mexendo na metade do tempo. Junte o purê de tomate e deixe por mais cerca de 3 minutos em tempo de espera e reserve. Monte a lasanha como indicado no modo de preparo convencional.

Congelamento

Para congelar, monte a lasanha, em recipiente adequado. Tampe, retire o ar, etiquete e deixe em freezer ou duplex por até 3 meses. Para descongelar, deixe em geladeira na véspera e esquente como indicado no modo convencional.

Micro-ondas

- Massa: Se desejar fazer a lasanha em forno de micro-ondas, prepare apenas metade da receita, uma vez que o forno não comporta recipientes retangulares grandes. Prepare metade das receitas dos molhos, monte a lasanha e leve ao forno de micro-ondas por cerca de 15 minutos em potência alta.

- Molho Branco: Em um recipiente refratário fundo, aqueça o leite Molico por cerca de 3 minutos em potência alta. Dissolva a farinha em um pouco de água e despeje no leite Molico, mexendo bem para não formar grumos. Junte a seguir a manteiga, o sal, a pimenta, a noz-moscada e volte ao micro-ondas por cerca de 10 minutos em potência alta, mexendo a cada minuto, até o molho ficar homogêneo. Junte o creme de leite Nestlé, mexa e deixe cerca de 3 minutos em tempo de espera.

- Molho Bolonhesa: Em um recipiente refratário, coloque o óleo, a carne moída, a cenoura, o salsão e o Maggi caldo. Leve ao micro-ondas por cerca de 5 minutos em potência alta, mexendo na metade do tempo. Junte o purê de tomate e deixe por mais cerca de 3 minutos em tempo de espera e reserve. Monte a lasanha como indicado no modo de preparo convencional.

(Fonte: Nestlé - www.receitasnestle.com.br)