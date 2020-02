2 EM 1 Lasanha no pimentão Colocamos em um pimentão uma camada de carne moída com molho de tomate e acrescentamos algumas fatias de lasanha e ricota

26 FEV 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes (4 porções)

4 pimentões (2 vermelhos e 2 amarelos);

8 folhas de lasanha cozidas;

2 bolas de queijo mussarela ralado;

250 g de queijo ricota;

80 g de queijo parmesão ralado;

Folhas de manjericão;

1 ovo;

500 g de carne moída;

1 cebola roxa picada;

2 dentes de alho fatiados;

400 g de molho de tomate;

Sal;

Pimenta;

Óleo para fritar.

Passo a passo

1. Primeiro, cozinhe as folhas de lasanha em água salgada. Em seguida, corte os topos dos pimentões e remova o núcleo. Reserve os topos para mais tarde.

2. Aqueça o óleo em uma panela e frite a carne moída. Adicione a cebola picada, alho e molho de tomate. Tempere tudo com sal e pimenta e deixe cozinhar até que a carne esteja pronta.

3. Misture a ricota com o ovo, as folhas de manjericão picadas e o parmesão ralado.

4. Corte as folhas de lasanha ao meio. Recheie os pimentões. Comece com uma colher de sopa de carne moída.

5. Coloque meia folha de lasanha por cima, depois uma colher de sopa com a mistura de ricota e, novamente, meia folha de lasanha. Repita todas as camadas até que os pimentões fiquem totalmente recheados. A última camada é uma mistura de carne moída com mussarela ralada por cima.

6. Coloque os topos dos pimentões e leve ao forno a 170 °C por 40 minutos.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)