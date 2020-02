SUCULENTO Lombo suíno com batatas crocantes Molho com especiarias que harmoniza perfeitamente com batatas crocantes

18 FEV 2020 - 10h:33 Por Redação

Ingredientes

2 kg de lombo suíno;

Barbante.

Para o molho

255 g de mel;

120 ml de suco de laranja;

120 ml de molho de soja;

140 ml de molho de pimenta doce;

50 g de açúcar mascavo;

1 colher de chá de mostarda;

2 colheres de sopa de páprica;

1 colher de sopa de cebola em pó;

1/4 colher de sopa de canela;

1 colher de sopa de gengibre picado;

2 colheres de sopa de alho picado.

Para as batatas

400 ml de óleo;

1,5 kg de batatas;

1 cabeça de alho;

2-3 raminhos de alecrim;

Sal e pimenta.

Passo a passo

1. Amarre o lombo de porco com o barbante e coloque-o em uma assadeira.

2. Misture os ingredientes do molho, despeje a mistura sobre a carne e deixe descansar por meia hora. Retire a carne marinada da assadeira e frite-a brevemente. Despeje o restante do molho sobre a carne e deixe ferver por cerca de 20 minutos; banhe o lombo com o molho repetidas vezes para que a carne não resseque.

Em seguida, coloque o lombo de porco marinado na assadeira e leve ao forno por 20 minutos a 200 °C. Durante esse período, regue a carne com o molho várias vezes.

3. Corte as batatas ao meio e frite-as em óleo quente, juntamente com os ramos de alecrim e uma cabeça de alho cortada ao meio; espere até que fiquem douradas.

4. Retire as batatas da panela e seque-as com um papel toalha. Depois tempere com sal e pimenta.

5. Depois de retirar o assado do forno, pegue o restante do molho e bata tudo com um triturador ou liquidificador elétrico.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)