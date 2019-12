CARNE Melhor receita de carne do ano Este corte de picanha com capa de gordura deixa a carne bem macia

25 DEZ 2019 - 07h:00 Por Redação

Você vai precisar de

- 1,5 kg de picanha

- sal grosso

- pimenta do reino moída

- 1 colher de sopa de páprica

- azeite

Recheio

- 350 g de muçarela picada

- 120 g de bacon picado

- 1 pimentão vermelho picado

- 2 cebolas picadas

- 1 colher de chá de orégano

Molho

- 300 ml de vinho tinto

- 1 colher de sopa de geleia de ameixa

- 1 pitada de sal

- 1 pitada de pimenta caiena

Como fazer

1. Retire a gordura da carne e sele a peça dos dois lados numa frigideira com azeite. Depois de retirá-la da frigideira, deixe esfriar por um tempinho.

2. Use uma faca afiada para fazer um corte na lateral maior da carne. Em seguida, faça um corte profundo, como se fosse um bolso, como na imagem abaixo.

3. Vire a carne do avesso, mas sem deixar que ela se rasgue.

4. Pique as cebolas, pimentão e bacon e frite tudo em uma panela. Transfira o conteúdo da panela para uma tigela contendo a muçarela picada e misture tudo com orégano.

Recheie a carne com essa mistura. Feche-a com palitos e tempere a capa com páprica, sal grosso e pimenta dos dois lados.

5. Leve a carne ao forno a 200 ºC com aquecimento superior e inferior acionados por 35 minutos. Depois de pronta, deixe descansar por 10 minutos.

Para o molho, reduza o vinho tinto e adicione a geleia de ameixa, uma pitada de sal e um pouco de pimenta caiena. Deixe o molho cozinhar por mais 5 minutos.