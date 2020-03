ORIGINAL Mix de omelete e sanduíche Sanduíches são sempre uma boa ideia

5 MAR 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

4 fatias de pão de forma;

3 ovos;

1 colher de chá de cebolinha;

30 ml de leite;

1 rodela de tomate;

1 fatia de mussarela;

1 fatia de cheddar;

Manteiga líquida;

3 fatias de bacon;

Sal;

Pimenta.

Passo a passo

1) Coloque os ovos, leite, cebolinha, sal e pimenta em uma tigela e misture tudo.

2) Pincele uma frigideira com manteiga e adicione a mistura de ovos. Coloque quatro fatias de pão de forma sobre a mistura.

3) Pincele as fatias de pão com manteiga derretida e vire tudo com uma espátula.

4) Coloque uma rodela de tomate no lado direito e uma fatia de mussarela no lado esquerdo.

5) Dobre o omelete.

6) Chegue a frigideira para o lado, até a metade do fogo, e frite as fatias de bacon.

7) Coloque as fatias de bacon frito e o cheddar na omelete de torrada e dobre.

(Fonte: A Receita - www.areceitaria.com.br)