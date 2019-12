PERFEITO Nhoque de abóbora e batata com molho cremoso Acompanhado por um molho cremoso, ele ficará irresistível

21 DEZ 2019 - 07h:00 Por Redação

Ingredientes

Para os nhoques

- 700 g de abóbora hokkaido descascada;

- 400 g de batata (cerca de 4);

- 100 g de farinha;

- 100 g de farinha de rosca;

- 100 g de queijo parmesão ralado;

- 3 gemas;

- Noz-moscada, sal e pimenta a gosto;

- 1 colher de sopa de azeite de oliva, conforme necessário.

Para o molho

- 50 g de presunto em cubos;

- 400 ml de creme de leite;

- 80 g de queijo parmesão ralado;

- Pimenta;

- Manjericão e queijo ralado para decorar.

Passo a passo

1) Corte a abóbora em quatro e retire as sementes. Asse a abóbora com as batatas por 60 minutos a 160 °C.

2) Deixe os pedaços de abóbora e as batatas esfriarem brevemente. Descasque as batatas. Usando uma colher, retire as sementes dos quartos de abóbora e coloque a polpa em uma tigela. Adicione as batatas e esmague-as com farinha de trigo e de rosca, parmesão e gemas, para obter uma mistura homogênea. Tempere a mistura com noz-moscada, sal e pimenta.

Dica: Se a mistura não ficar cremosa o suficiente, você pode adicionar um pouco de azeite.

3) Corte a massa em quatro pedaços e abra cada pedaço com um rolo. Em seguida, corte os rolos em pedaços de cerca de 1 a 2 cm de largura.

4) Modele cada pedaço em forma de bola e aperte-as com um garfo para fazer o nhoque.

5) Cozinhe os nhoques em água e sal por 3 minutos.

6) Para o molho, doure os cubos de presunto (ou bacon) em uma panela. Em seguida, adicione o creme de leite e deixe reduzir pela metade. Adicione o parmesão ao molho, sem deixar o molho ferver, e tempere com pimenta.

Por fim, frite o nhoque de ambos os lados e sirva com o molho. Decore com queijo ralado e manjericão.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)