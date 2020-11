DELÍCIAS Nhoque de ricota e espinafre Confira a receita e aproveite!

4 NOV 2020 - 11h:46 Por Redação

Ingredientes

1,5 maço de espinafre fresco

30 g de manteiga integral sem sal

50 g de cebola pera

300 g de ricota fresca

100 g de farinha de trigo

2 gemas de ovo

50 g de queijo grana padano

Sal a gosto

Noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Limpar o espinafre, eliminando os talos. Cozinhar as folhas em água fervente por 30 segundos. Escorrer, resfriar e espremer bem para eliminar toda a água. Picar bem.

Em uma frigideira, colocar a manteiga, adicionar a cebola em cubinhos e cozinhar por alguns minutos. Acrescentar o espinafre e saltear um pouco.

Em uma tigela, colocar a ricota e amassar bem. Adicionar o espinafre salteado, a farinha, as gemas e queijo ralado e temperar com sal e noz-moscada. Misturar bem até formar uma massa homogênea.

Fazer bolinhas de cerca de 1 cm com a massa de ricota e espinafre e cozinhar em abundante água fervente salgada.

Servir os nhoque com molho de tomate e queijo ralado.