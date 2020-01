QUERO MAIS Ovo crocante à mimosa Nesta receita, ovos nunca são demais

25 JAN 2020 - 05h:00 Por Redação

Você vai precisar de (para 6 porções)

3 ovos

2 colheres de sopa de maionese

1 colher de sopa de ketchup

1 colher de sopa de mostarda

sal e pimenta

50 g de farinha

100 g de farinha de rosca

óleo para fritar

Como fazer:

Corte ao meio os ovos cozidos ao comprido e coloque as gemas em uma tigela.

Misture as gemas com maionese, ketchup e mostarda até ficar cremoso. Depois, tempere com sal e pimenta. Por fim, coloque a mistura em um saco de confeiteiro.

Enquanto estiver esquentando o óleo, mergulhe as claras dos ovos em farinha, ovo batido e farinha de rosca. Quando o óleo estiver quente, frite as claras até ficarem douradas.

Quando elas tiverem esfriado um pouco, coloque a mistura de gema nas cavidades das claras fritas.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)