FÁCIL Ovo poché ou escalfado Mais fácil prepará-lo do que você pensa

20 JUL 2020 - 08h:27 Por Redação

O rei dos ovos... o ovo escalfado ou poché! É muito mais fácil prepará-lo do que você pensa. Há várias coisas a ter em mente: primeiro, ferva a água em uma panela grande e adicione um pouco de sal. Certifique-se de que a água não produza bolhas demais, caso contrário, o ovo quebrará com muito movimento. Faça um pequeno rodamoinho com um garfo ou colher. Descasque um ovo, despeje-o em um copo e depois coloque-o cuidadosamente no rodamoinho. Cozinhe o ovo até que a clara fique bem branca e firme. Retire o ovo com uma escumadeira. Seu ovo poché está pronto.

(Fonte: A Receitaria)