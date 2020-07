DIFERENTE Pãezinhos recheados Recheio de batata, queijo cheddar e bacon

17 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

Massa

375 g de farinha;

7 g de fermento seco;

1/2 colher de chá de açúcar;

1 colher de chá de sal;

125 ml de leite morno;

100 ml de água morna;

25 ml de óleo.

Recheio de batata

400 g de batatas cozidas;

200 g de queijo ralado;

100 ml de creme de leite.

Cobertura

30 g de bacon picado;

40 g de queijo cheddar ralado;

1 fatia de cebola roxa cortada ao meio;

3 gemas.

Passo a passo

1. Misture e integre todos os ingredientes da massa. Em seguida, cubra e deixe a massa crescer por cerca de 1 hora e meia. Amasse a massa novamente, divida-a em 6 pedaços do mesmo tamanho e coloque-os em uma assadeira. Em seguida, pressione cada uma das peças com o fundo de um copo, criando um buraco no meio.

Dica: polvilhe o fundo do copo com farinha antes de usá-lo, para que a massa não grude nele.

2. Amasse as batatas com queijo e creme de leite até obter uma consistência homogênea. Recheie os buracos da massa com esse purê.

3. Cubra os pães recheados com bacon, cheddar ou cebola, conforme desejado. Deixe-os crescer novamente por 20 minutos. Depois pincele a massa com gema batida e asse os pães por 25 minutos a 200 °C até dourar.

(Fonte: A Receitaria)