BEBê HOLANDêS Panqueca ao forno com creme de limão Um deleite perfeito para os dias mais quentes

29 DEZ 2019 - 07h:00 Por Redação

Ingredientes

Para a panqueca no forno

- 4 ovos;

- 130 g de farinha;

- 240 ml de leite;

- 1 colher de chá de essência de baunilha;

- 1/4 de colher de chá de sal;

- 25 g de manteiga.

Creme de limão

- 150 ml de suco de limão siciliano;

- 3 ovos;

- 150 g de açúcar;

- 1 colher de chá de amido de milho;

- 40 g de manteiga.

Decoração

- Rodelas de limão;

- Mirtilos;

-Hortelã;

- Açúcar de confeiteiro.

Passo a passo

1. Primeiro, aqueça o forno a 210 °C, com o calor de cima e de baixo ativado, e coloque duas panelas de ferro fundido dentro. Misture os ovos com a essência de baunilha e sal em uma tigela. Adicione a farinha e faça uma massa macia. Em seguida, adicione o leite pouco a pouco.

2. Retire as panelas quentes do forno e adicione a manteiga uniformemente. Despeje a massa em partes iguais nas panelas e coloque-as de volta no forno. Asse as panquecas a 210 °C com o calor para cima e para baixo ativado por cerca de 15 minutos, até dourar.

3. Enquanto isso, você pode preparar o creme de limão. Coloque o suco e as raspas de limão em uma panela. Um truque perfeito para obter o suco de limão com facilidade é rolar o limão várias vezes aplicando uma leve pressão com a palma da mão plana sobre uma mesa, para que a fruta se solte no interior. Em seguida, enterre um espeto de madeira em uma extremidade do limão e simplesmente esprema o suco pelo buraco.

4. Adicione os ovos, o açúcar, a manteiga e o amido de milho e misture tudo com um batedor manual. Coloque a panela no fogão e aqueça a mistura por pelo menos 5 minutos em fogo médio, mexendo sempre. Tenha cuidado para o creme de limão não ferver. Após cerca de 10 minutos, a consistência está ideal.

5. Em seguida, passe o creme por uma peneira e cubra-o com filme plástico. Deixe descansar por cerca de 5 minutos. Despeje o creme de limão em pote de vidro com tampa de rosca e coloque-o na geladeira para esfriar. Nota: se guardá-lo num local fresco, o creme ficará preservado durante cerca de uma semana.

Coloque um pouco da creme de limão nas panquecas assadas e decore-as com rodelas de limão, mirtilos e folhas de hortelã. Por fim, polvilhe com açúcar de confeiteiro. Esta sobremesa fofa e frutada é maravilhosamente refrescante, perfeita para dias quentes.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)