CAFÉ DA MANHÃ Pão caseiro e macio Se você sempre quis preparar um pão caseiro, agora é sua chance

18 MAR 2020 - 08h:37 Por Redação

Ingredientes

Para o espessante

20 g de farinha;

100 ml de água.

Para a massa

350 g de farinha;

35 g de açúcar;

6 g de sal;

1 ovo grande;

10 g de leite em pó;

110 ml de leite;

5 g de fermento biológico seco;

30 g de manteiga mole.

Mais

Tabuleiro retangular;

Filme plástico;

1 ovo para pincelar;

1 e 1/2 colher de sopa de leite para pincelar.

Passo a passo

1. Primeiro prepare o espessante. Misture a água e a farinha em uma panela em fogo baixo. Quando a mistura tiver uma consistência cremosa, cubra a panela com filme plástico e deixe esfriar por, pelo menos, 4 a 6 horas (dica: por levar algum tempo, é melhor preparar o espessante na noite anterior).

2. Misture o ovo com sal, leite em pó e açúcar em uma tigela (reserve uma colher de chá de açúcar para mais tarde).

3. Em uma segunda tigela, misture o fermento seco com a colher de chá de açúcar que você reservou e leite quente.

4. Coloque a farinha em uma terceira tigela e adicione o conteúdo das outras duas tigelas mais o espessante. Amasse tudo bem por cerca de 15 minutos. Isso pode ser feito manualmente ou com uma batedeira com ganchos para massa.

5. Integre a manteiga mole à massa. Amasse por mais 10 minutos, coloque-a em um recipiente untado e cubra-o com filme transparente. Deixe a massa aumentar em um local quente por 1 hora e meia.

6. Divida a massa em três pedaços de tamanho igual. Amasse cada peça mais uma vez. Em seguida, forme 3 pedaços de massa. Cubra os pedaços de massa novamente com filme transparente e deixe repousar por mais 15 minutos.

7. Abra cada pedaço de massa com um rolo, dobre-o, abra-o novamente e, finalmente, enrole-o.

8. Os rolos devem ter aproximadamente a largura da forma. Coloque os três rolos na forma previamente untada e cubra-os com filme transparente. Deixe a massa crescer por mais uma hora.

9. Coloque a forma no forno preaquecido e asse por 15 minutos a 190 °C. Pincele a superfície do pão com uma mistura de leite e ovo. Asse o pão por mais 30 minutos até dourar.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)