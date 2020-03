LANCHE Pão de forma recheado Três variações quentes e deliciosas!

31 MAR 2020 - 05h:00 Por Redação

Receita base

Você vai precisar de:

1 pacote de pão de forma

1 ovo

50 ml de leite

Como fazer:

Ainda que as três variantes tenham recheios diferentes, a base da receita é a mesmo. A primeira é pegar 13 fatias de pão de forma e cobrir a base com papel alumínio.

Depois de ter colocado o recheio entre os pães, bata o ovo, misture com leite e divida o líquido igualmente por cima do pão.

O final também é igual para todas as variantes: assim que o pão estiver pronto para ir ao forno, cubra-o totalmente com papel alumínio. Leve ao forno por cerca de 15 minutos a 180 ºC.

1) Presunto e queijo

Você vai precisar de

12 fatias de queijo

12 fatias de presunto

Orégano

Como fazer:

Para esta variante, você não precisa fazer mais do que colocar as fatias de presunto e queijo entre os pães de forma, colocar a mistura de leite e ovo por cima e terminar polvilhando orégano por cima.

Simplesmente cumpra o passo 3 da receita base.

2) Tomate e muçarela

Você vai precisar de

12 fatias de muçarela

12 fatias de tomate

Pesto verde

Como fazer

Primeiro, corte muçarela e tomates em fatias. Elas serão colocadas entre os pães.

Coloque a mistura de leite e ovo e depois o pesto por cima.

Passo 3 da receita base.

3) Camembert e molho de cranberry (ou outra geleia vermelha)

Você vai precisar de

2 queijos Camembert

Molho de cranberry (ou outra geleia de fruta vermelha)

Como fazer

Divida os 2 queijos camembert em 2 semicírculos. Depois, corte cada semicírculo em fatias, que serão colocadas entre os pães.

Depois da mistura de leite e ovo, coloque o molho de cranberry por cima.

Passo 3 da receita base.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)