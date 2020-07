INCRIVELMENTE MACIO Pãozinho com recheio de baunilha Você também pode preparar esta receita com massa pronta e pudim instantâneo

3 JUL 2020 - 05h:00 Por Danielle Leduc

Ingredientes

Massa

320 g de farinha;

120 ml de leite morno;

40 g de manteiga derretida;

21 g de fermento fresco;

90 g de açúcar;

1 ovo pequeno.

Pudim de baunilha

500 ml de leite;

100 g de açúcar;

1 fava de baunilha;

6 gemas;

60 g de amido de milho.

Mais

1 ovo para pincelar;

125 g de açúcar de confeiteiro para cobertura;

3-4 colheres de sopa de suco de limão siciliano para a cobertura.

Passo a passo

1. Amasse a farinha, o leite, a manteiga, o fermento, o açúcar e o ovo por 15 minutos, até obter uma massa uniforme. Cubra e leve à geladeira por 4 horas.

2. Para o pudim de baunilha, aqueça o leite com o açúcar, a polpa da fava de baunilha e a própria fava; em seguida, retire a fava da panela. Misture as gemas com o amido de milho, tomando cuidado para não encaroçar. Aqueça a mistura novamente, mas não deixe ferver. Deixe o pudim esfriar e coloque na geladeira por 3 horas.

3. Abra a massa em formato retangular, com cerca de 1 cm de espessura.

4. Distribua o pudim de baunilha no centro da massa, formando um quadrado.

5. Dobre as extremidades da massa em direção ao centro.

6. Corte a massa em tiras de 3-4 cm.

7. Levante cuidadosamente cada tira, puxe um pouco as pontas e gire-as em direções opostas.

8. Bata um ovo e pincele a massa com ele. Asse por 25 minutos a 180 °C.

9. Deixe os pães esfriarem. Misture o açúcar de confeiteiro com o suco de limão para fazer a cobertura despeje-a sobre os pães já frios. Aguarde a cobertura esfriar para servir!

(Fonte: A Receita - www.areceitaria.com.br)