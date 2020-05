DOCE Pavê de pêssegos Sobremesa delicada e saborosa

30 MAI 2020 - 05h:00 Por Redação

INGREDIENTES

1 pacote de biscoiro Renata tipo Maria

6 gemas

5 colheres (sopa) de açúcar

6 colheres (sopa) amido de milho

1 litro de leite

1 colher (café) de baunilha (opcional)

1 lata de pêssego em calda cortados cubos

1 pacote de coco ralado seco (opcional)

MODO DE PREPARA

1. Em uma panela média, coloque o leite para esquentar. Enquanto em um recipiente, bata as gemas com o açúcar e o amido.

2. Despeje a mistura no leite e mexa sem parar até que ganhe consistência desejada. Tire do fogo e deixe esfriar.

3. Em uma travessa grande, disponha os biscoiro Renata coloque o creme em seguida e finalize a camada com os pêssegos cortados.

4. Repita mais uma vez a camada e finalize com coco seco ralado. Sirva gelado.

Dicas: Faça um merengue com as claras coloque por cima e decore com os pêssegos em calda.

Tempo de preparo: 40 minutos

mais tempo de espera para gelar

Rendimento: 15 porções

(Fonte: Selmi - selmi.com.br)