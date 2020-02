MARAVILHOSO Peixe nunca foi tão bom Um bom jantar para dois

15 FEV 2020 - 05h:00 Por Redação

Você vai precisar de

1,5 kg de filé de salmão

sal e pimenta

óleo para fritar

4 colheres de sopa de manteiga

4 dentes de alho

1 cebola picada

200 ml de caldo de legumes

100 g de tomate seco em fatias

300 ml de creme de leite

250 g de espinafre baby

80 g de parmesão

3 cebolas roxas picadas

230 g de arroz de risoto

100 ml de vinho branco

500 ml de caldo de galinha

raspas de limão siciliano

mais 100 g de parmesão

1 colher de chá de tomilho fresco

Como fazer

1. Corte o salmão em 4 pedaços, tempere os filés e frite os dois lados em óleo quente.

2. Derreta duas colheres de sopa de manteiga, pique os dentes de alho e adicione-os à panela com a cebola. Em seguida, adicione o caldo de legumes, os tomates secos e o creme. Deixe o molho cozinhar em fogo brando e adicione o espinafre. Misture 80 g de parmesão no molho antes de colocar os filés.

3. Derreta outras duas colheres de sopa de manteiga em uma panela e adicione a cebola roxa picada. Adicione o arroz à panela e depois coloque o vinho branco com o caldo de galinha. Adicione as raspas de limão siciliano e mais 100 g de queijo parmesão ao arroz. Tempere o arroz cozido com tomilho, sal e pimenta.

4. Transfira tudo para um prato e aproveite esta refeição requintada!

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)