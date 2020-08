ALMOÇO DE DOMINGO Polpetone assado ao molho com recheio de queijo Nossa dica para o seu almoço do fim de semana

21 AGO 2020 - 06h:00 Por Redação

Sexta-feira é dia de já pensar no almoço em família do fim de semana, e aqui vai a nossa dica para você: Polpetone assado e recheado.

Ingredientes

1kg carne moída fina (filé-mignon)

250 g pão de forma umedecido no leite

100 g queijo parmesão

2 ovos inteiros

250 g cebola

100 ml azeite

sal e pimenta a gosto

400 g queijo muçarela em pedaços

1 lata tomate italiano pelado

Modo de Preparo

Para fazer o molho, refogue a cebola picada no azeite;

Adicione o tomate pelado e cozinhe por uma hora;

Tempere a gosto com sal e pimenta-do-reino;

Para fazer o polpetone, misture todos os ingredientes (sem o queijo muçarela);

Divida a mistura em porções de 200 g - Abra, com as mãos, um espaço em cada porção para preencher com cerca de 50 g de queijo muçarela;

Feche o polpetone e coloque-o no molho de tomate já pronto e cozinhe-os juntos, no forno, por 20 minutos.