SUCESSO Porco com molho de mostarda Tenros filés de carne de porco num saboroso molho de mostarda

17 DEZ 2019 - 07h:00 Por Redação

Ingredientes

- 300 g de batatas;

- 1 cebola;

- 1 colher de sopa de manteiga;

- 1 colher de chá de salsa;

- Sal;

- Pimenta.

Para a carne

- 450 g de filé de carne de porco;

- 2 colheres de sopa de farinha;

- 1 colher de chá de sal;

- ½ colher de chá de pimenta.

Para o molho

- 230 g de cogumelos;

- 30 g de manteiga;

- 2 colheres de chá de mostarda;

- 180 ml de água;

- 90 g de cream cheese.

Extra

- 2 colheres de sopa de óleo, para fritar.

Passo a passo

1. Primeiro, retire toda a gordura dos filés de porco. Corte-os em três e aplaine cada um deles.

2. Polvilhe farinha, sal e pimenta em uma tábua e passe os filés na mistura. Balance os filés para retirar o excesso.

3. Coloque manteiga em uma frigideira e doure os filés, dos dois lados, em fogo alto. Abaixe o fogo para médio e deixe a carne cozinhar por mais 2 minutos.

4. Fatie os cogumelos e os refogue na manteiga. Adicione água, cream cheese, mostarda, sal e pimenta. Deixe o molho cozinhar por 5 minutos, antes de colocar os filés nele. Deixe os filés no molho por 5 minutos.

5. Lave as batatas e corte-as em fatias finas. Adicione um pouco de óleo a uma panela e frite as batatas em fogo médio por 4 minutos até que fiquem crocantes. Pouco antes de retirar as batatas, adicione as cebolas e a manteiga. Tempere bem as batatas. Decore com salsinha.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)