MINI PUDIM Pudim com carapaça de caramelo Poucas coisas na vida são melhores do que uma sobremesa cremosa e delicada

17 FEV 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

Para o açúcar caramelizado

200 g de açúcar;

50 ml de água.

Para o pudim

500 ml de leite;

½ fava de baunilha;

4 ovos;

125 g de açúcar.

Extra:

4 ramekins (tacinhas de pudim como as mostradas no vídeo).

Passo a passo

1. Preaqueça o forno a 180 °C. Ferva a água e o açúcar em fogo médio. Quando o caramelo dourar, retire a panela do fogo e deixe a mistura esfriar até que as bolhas desapareçam. Coloque 4 ramekins em uma caçarola e divida o açúcar caramelizado entre eles, reservando um pouco para o efeito final da cobertura. Coloque na geladeira.

2. Coloque o leite a uma panela em fogo médio, adicione o conteúdo de ½ de fava de baunilha, misture bem e deixe ferver.

3. Misture o leite de baunilha com os ovos e o açúcar em uma peneira. Divida o líquido entre os 4 ramekin e despeje por cima a base de caramelo fria.

4. Encha a assadeira até a metade com água quente, transfira-a para o forno e asse por 25 minutos. Refrigere o pudim por pelo menos 90 minutos após a retirá-lo do forno.

5. Para criar a carapaça de fios de açúcar, primeiro coloque 4 ramequins de cabeça para baixo em papel manteiga e pincele o topo e as laterais com óleo. Use uma colher de pau para regar cada ramekin com o açúcar caramelizado em zigue-zague, conforme mostrado no vídeo.

6. Deixe o açúcar endurecer e corte cuidadosamente o excesso de fios ao redor de cada ramekin.

7. Vire cuidadosamente os pudins em pequenos pratos e coloque as carapaças de caramelo por cima.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)