INFÂNCIA Pudim de bolinha Este pudim disfarçado de bolo é a coisa mais fofa e deliciosa

20 FEV 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

Para o pudim de chocolate branco

350 g de chocolate branco picado;

400 ml de creme de leite quente;

6 folhas de gelatina;

6 gemas;

50 g de açúcar.

Para pudim de chocolate amargo

250 g de chocolate amargo picado;

500 ml de creme de leite quente;

6 folhas de gelatina;

6 gemas;

50 g de açúcar.

Passo a passo

1. Para o pudim de chocolate branco, misture primeiro o chocolate branco picado com o creme de leite quente e a gelatina previamente amolecida em água fria. Mexa até que o chocolate e a gelatina se dissolvam no creme.

2. Bata as gemas com o açúcar até obter uma consistência cremosa.

3. Misture cuidadosamente o creme de chocolate com a mistura de ovo e açúcar.

Dica: o melhor é mexer a mistura até esfriar, isso impede que os ingredientes se separem quando frios.

4. Despeje 1/3 do pudim de chocolate branco em um tabuleiro e deixe descansar. Em seguida, faça bolinhas com uma tampa de garrafa, por exemplo.

Dica: enquanto o pudim branco fica pronto, faça o pudim de chocolate amargo seguindo os mesmos passos.

5. Distribua os círculos em um molde hemisférico de metal ou silicone.

6. Encha o molde com 2/3 do pudim de chocolate amargo.

7. Pegue um molde menor e pressione-o com cuidado no centro do pudim de chocolate.

8. Aguarde até o pudim de chocolate endurecer e remova cuidadosamente o molde pequeno.

9. Agora preencha os 2/3 restantes do pudim de chocolate branco no buraco. Se o pudim endurecer nesse meio tempo, basta aquecê-lo um pouco no micro-ondas para recuperar sua consistência líquida. Em seguida, deixe o líquido esfriar brevemente no buraco, para que fique firme.

10. Finalmente, despeje o último terço do pudim de chocolate amargo no molde. Mais uma vez, aqueça-o brevemente no micro-ondas, se já estiver sólido.

11. Coloque a peça na geladeira por pelo menos 12 horas. Vire o pudim com cuidado antes de servir.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)