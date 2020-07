DELÍCIA Quiche com aspargos, bacon e batatas Finalmente um prato com aspargos!

18 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

3 batatas grandes;

800 g de cream cheese;

5 ovos;

3 colheres de sopa de farinha;

Sal e pimenta;

1 colher de chá de noz-moscada ralada;

1 pimentão vermelho pequeno, picado;

60 g de queijo ralado (prato, mussarela...);

3 colheres de sopa de cebolinha picada;

6 espargos;

5-6 fatias de bacon;

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado;

Azeite, para untar.

Passo a passo

1. Primeiro, corte 3 aspargos ao comprido e trance-os com o bacon, como você pode ver no vídeo e na foto abaixo. Congele a trama de aspargos e bacon por pelo menos 20 minutos.

2. Descasque as batatas, corte-as em fatias e coloque-as sobrepostas numa assadeira untada com azeite. As laterais também devem ser cobertas.

3. Misture o cream cheese, os ovos e a farinha em uma tigela e tempere a mistura com sal, pimenta e noz-moscada. Adicione queijo, cebolinha e mexa bem. Despeje o creme por cima das batatas.

4. Tire a trama do congelador e coloque-a sobre o quiche. Polvilhe toda a superfície com queijo parmesão e asse por 40 minutos a 175 °C.

(Fonte: A Receitaria)