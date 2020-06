IMPOSSÍVEL RESISTIR Quiche com massa de batata Quentinho, a quiche é simplesmente sensacional

30 JUN 2020 - 08h:00 Por Redação

Ingredientes

Para a massa de batata

1,5 kg de batatas;

2 ovos;

1 colher de chá de mix de ervas;

1 dente de alho bem picado;

sal e pimenta.

Para o recheio

2 colheres de sopa de azeite;

80 g de pimentão vermelho;

80 g de pimentão verde;

1 cebola;

100 g de presunto;

2 dentes de alho;

100 g de espinafre;

6 ovos ;

120 ml de leite;

150 g de queijo Gruyère (ou outro da sua preferência);

Pimenta.

Como fazer

1) Descasque as batatas. Pegue uma tigela forrada com uma toalha de cozinha e rale as batatas em cima.

2) Agora, embrulhe a toalha em volta das batatas e torça-a para fazer o líquido das batatas sair.

3) Coloque as raspas de batata da toalha de volta em uma tigela e misture-a com os ovos e o alho e tempere com o mix de ervas, sal e pimenta. Forre uma forma de aro (cerca de 22 cm de diâmetro) com papel manteiga. Coloque a mistura de batata e aperte-a nas bordas e na base. Agora leve tudo ao forno por 25 minutos a 180 °C com o modo ventilação ligado.

4) Enquanto isso, prepare o recheio: esquente óleo em uma frigideira e refogue as cebolas com pimentão, presunto e alho. Por fim, adicione o espinafre. Depois, coloque tudo em uma tigela.

5) Misture os ingredientes da tigela com ovos, leite, queijo Gruyère e pimenta. Despeje a massa resultante na assadeira e leve ao forno por 45 minutos a 160 ºC com o modo ventilação ligado.

