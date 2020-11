DELÍCIAS Quiche de cebola caramelizada Confira a receita e aproveite!

11 NOV 2020 - 09h:22 Por Redação

Ingredientes

Massa básica

1½ xícara (chá) de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada, cortada em pedacinhos

1 pitada de sal

3 colheres (sopa) de água gelada ou até dar ponto

Recheio

7 colheres (sopa) de manteiga sem sal

6 cebolas grandes, cortadas em rodelas finas

3 ovos

150 ml de creme de leite

100 g de queijo gruyère ou prato ralado

100 g de queijo parmesão ralado grosso

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo

Para a massa



Misture a farinha, o sal e a manteiga com a ponta dos dedos até formar uma farofa. Acrescente a água aos poucos até formar uma massa homogênea. Abra a massa e forre uma forma baixa de fundo falso, própria para quiches, de 27 cm de diâmetro. Fure a massa com um garfo e leve ao forno moderado (180°C), por 30 minutos (ela não deve dourar, apenas ficar firme).



Para o recheio



Em uma frigideira ou panela de fundo grosso, derreta a manteiga em fogo baixo, junte as cebolas, mexendo de vez em quando, e cozinhe por 30 minutos até que fiquem bem douradas, mas sem queimar. Bata os ovos em uma tigela grande, adicione o creme de leite e tempere. Acrescente o gruyère e misture bem. Junte as cebolas carameladas e despeje sobre a massa da torta assada. Polvilhe com o parmesão e leve para assar em forno moderado (190°C), por 15 a 20 minutos ou até o recheio ficar firme e dourado. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de servir. Decore com galhos de manjericão.